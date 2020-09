Dune di Massenzatica, sabato 12 settembre il Tarta Day

Sabato 12 settembre dalle ore 10, alla Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica, un momento di festa per l’inaugurazione del recinto per la salvaguardia delle tartarughe (Testudo hermanni), a cura del Parco del Delta del Po e di Aqua, con il coordinamento scientifico del Museo di Storia Naturale e la collaborazione dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie (SVeB) dell’Università di Ferrara.

Il recinto è stato realizzato nell’ambito del progetto “Save the Tortoise: indagine per la caratterizzazione morfologica, ecologica, clinica e genetica della popolazione di testuggine terrestre (Testudo hermanni) della Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di Massenzatica”, il cui obiettivo è quello di approfondire la conoscenza sulla distribuzione e lo stato di salute delle popolazioni di testuggini (Testudo hermanni) che popolano la Riserva.

Durante l’incontro interverranno Anna Gavioli (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po) Stefanno Mazzotti (Museo di Storia Naturale di Ferrara) e Giorgio Bertelle con Annalaura Mancia (Dipartimenti di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara).

Alle 16.30 appuntamento con una divertente attività per adulti e bambini durante il quale, in compagnia di esperti naturalisti, si potranno scoprire la vita, le abitudini e le peculiarità di questi affascinanti animali che popolano la Riserva.

Evento gratuito Prenotazione obbligatoria 345 2518596