Dopo un anno riprendono i lavori all’interno del Duomo di Ferrara

Chiuso al pubblico da marzo dell’anno scorso, dopo quasi un anno di sospensione, il cantiere all’interno del Duomo ha ripreso a procedere.

Come spiega don Stefano Zanella, Direttore dell’Ufficio Tecnico Amministrativo della nostra Arcidiocesi – “gli Uffici della Regione Emilia-Romagna e della Soprintendenza hanno continuato a lavorare autorizzando così il progetto presentato dall’Arcidiocesi e che riguarda i primi due pilastri della Cattedrale”.

Gli interventi consistono nel rafforzare la struttura.

“Non siamo ancora in grado di stabilire date certe per la ripresa della normale vita liturgica e delle visite all’interno del Duomo – prosegue don Zanella -, ma come accaduto già all’inizio di questo lungo percorso di recupero, continuiamo a cercare soluzioni fattibili e di sicurezza per venire incontro alle esigenze di tutti”.

Riguardo invece ai lavori sul campanile della Cattedrale, essendo, come per la facciata del Duomo, Stazione appaltante il Comune di Ferrara, la tempistica è differente.

Per quanto riguarda poi gli interventi all’interno del Palazzo Arcivescovile, spiega don Zanella, “si sta completando la gara d’appalto. Molto probabilmente i lavori inizieranno il prossimo autunno”.