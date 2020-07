Eleonora Goldoni pronta per il Napoli

Nuova avventura in vista per la calciatrice ferrarese

Una nuova esaltante esperienza attende Eleonora Goldoni che, nella prossima stagione, vestirà la maglia azzurra del Napoli Calcio Femminile. “Sono molto entusiasta e carica per questa nuova avventura”, le parole della calciatrice ferrarese. “La società e la squadra mi piacciono molto. Amo Napoli, la città, i partenopei… sempre molto solidali e calorosi. Ho ricevuto tantissimi messaggi e chiamate da parte dei napoletani. Spero di riuscire a portare il mio contributo a tutto l’ambiente”. “Voglio fare bene”, prosegue la Goldoni, “voglio anche crescere, fare esperienza, migliorarmi; sono pronta a mettermi in gioco e a rendermi disponibile”. Inevitabile un pensiero per l’Inter: “Il mio cuore resterà sempre neroazzurro, lo è dalla nascita e la fede non si cambia. A malincuore ho salutato la mia ex società, ma è giusto che ora vada altrove per formarmi, trovare più spazio e magari – un giorno – tornare più forte. Ci tengo a salutare e ringraziare tutti i miei numerosi tifosi che sempre mi seguono, siete meravigliosi e vi mando un abbraccio enorme e caloroso”.