Elezioni regionali 2020: “Cispadana, Sanità, attrazione di imprese”. I temi forti della campagna elettorale di Marcella Zappaterra

“La tua voce in regione per contare davvero” è lo slogan con cui Marcella Zappaterra, consigliere regionale uscente del PD e candidata alle prossime regionali, continua a percorrere in lungo e in largo la provincia per incontrare i ferraresi: “Io, dice a Telestense, lavoro per Ferrara, in un contesto regionale modello, in cui la nostra provincia ha qualche problema in più di altre, ma di cui condivide molti aspetti positivi che vanno potenziati. Fra tutti le infrastrutture e il lavoro” .

“Io incontro cittadini, imprese, Associazioni, aggiunge Zappaterra, per ascoltare e raccontare il progetto di una Regione già per molti aspetti modello e contrastare il vento delle Destre”. Sarà la Cispadana, riconosciuta come autostrada, a determinare un cambiamento importante per l’economia ferrarese. “Finalmente dopo vent’anni di discussioni, partiranno i cantieri e questo farà fare un salto di qualità al territorio ferrarese, favorirà gli insediamenti industriali e quindi il lavoro”,