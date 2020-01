Elezioni E-R, Bonaccini riconfermato presidente. Nessun ‘terremoto’ politico

Partiti. Testa a testa tra Partito Democratico 32% e Lega 32%.

Il governo ora continua nella sua azione per il rilancio del Paese. Lo riporta l’Ansa, dopo il voto per le regionali. Il premier Giuseppe Conte, spiegano le stesse fonti raccolte dall’Ansa a palazzo Chigi, è al lavoro sull’agenda di governo e attende i dati definitivi per ogni commento.

Intanto tace il Movimento 5 stelle e per ora né i parlamentari né gli esponenti del governo commentano la sconfitta delle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Per le dichiarazioni ufficiali, spiegano fonti pentastellate, si attende, quando si avranno i dati consolidati. Il reggente Vito Crimi dovrebbe commentare il voto in mattinata.