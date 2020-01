Bonaccini: “Competeremo con territori più avanzati del mondo”. Salvini: “Felice lo stesso”. Zingaretti: “Ringrazio sardine, Governo più forte”

Luca Borgonzoni, candidata presidente della Lega e del centro-destra sconfitta: “Continueremo a rispondere alle esigenze degli emiliano-romagnoli, per la prima volta nella storia questa regione è stata contendibile”

Stefano Bonaccini, riconfermato presidente dell’Emilia-Romagna, sulla vittoria: “Il PD da un -7% alle scorse europee, dovevamo recuperare chi si astenne. Lega mi invitava a fare le valigie, non gradiamo chi ‘suona ai campanelli’. Ora dobbiamo competere con i territori più avanzati del mondo, nel più breve tempo possibile squadra di Governo”



Simone Benini, candidato M5S in E-R, risultato crollato rispetto alle scorse regionali: “Siamo soddisfatti. Aspettiamo Bonaccini sui temi, Borgonzoni si dimetta da Parlamento per fare consigliere in Regione”

Nicola Zingaretti, segretario nazionale Partito Democratico: “Bonaccini eroe. Grazie alle sardine, hanno aiutato democrazia a essere più forte. Salvini ha perso. PD torna a essere interlocutore importante. Maggioranza al Governo ne esce più forte”

Matteo Salvini, segretario nazionale Lega: “Emozione per testa a testa in Emilia-Romagna dove abbiamo fatto grande campagna elettorale, nella quale però Borgonzoni ha subito attacchi indegni. Partita aperta. Se perdo sono felice lo stesso. Grazie a chi oggi è andato a votare, ho ricoinvolto tante persone. Grande vittoria in Calabria“