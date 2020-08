Elisa in concerto a Ferrara domenica 20 settembre

Elisa in concerto a Ferrara.

L’evento si terrà domenica 20 settembre in Piazza Trento Trieste alle 21.30.

Il concerto è organizzato da Fabio Marzola, presidente dell’associazione musicale Butterfly, con il patrocinio e il sostegno del Comune.

Come accaduto con Nek, anche l’intero cachet del tour della cantante, per stessa scelta dell’artista, andrà a compenso di tutti i professionisti addetti allo spettacolo colpiti duramente, in questi mesi, dalla crisi innescata dall’emergenza Covid.

L’evento è riservato a poche città. Elisa ha infatti scelto Ferrara tra le uniche quattro date in Italia.