Emergenza Coronavirus: stretta delle misure anti-covid nei mercati a Ferrara. Ordinanza del sindaco

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha firmato un’ordinanza che aggiorna le misure volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19 per quel che riguarda l’accesso e l’organizzazione delle aree dei mercati all’aperto e dei posteggi fuori mercato sul territorio comunale.

Il provvedimento prevede le condizioni minime per lo svolgimento delle attività mercatali che saranno in vigore a partire da lunedì 24 agosto 2020. In particolare vengono date indicazioni agli operatori commerciali, che dovranno provvedere a “informare la clientela sulla necessità del mantenimento del distanziamento sociale rispetto al banco di vendita al fine di evitare il formarsi di assembramenti” e che dovranno indossare “mascherine, guanti monouso e/o uso frequente dell’igienizzante”.

Resta invariato l’obbligo per tutti di far uso della mascherina per potere accedere all’area di svolgimento del mercato, la definizione dell’esatta conformazione dell’area di mercato con individuazione del numero massimo di posteggi e il presidio dell’area con un adeguato numero di addetti al controllo, reclutati dalle associazioni di volontariato o, in alternativa, dai partecipanti e dalle associazioni di categoria.

Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente “dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce”.