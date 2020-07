Emergenza Covid: un nuovo caso nel ferrarese, ma nessun decesso in regione

Nessun decesso nelle ultime ore in Emilia-Romagna e 36 nuovi casi positivi, di uno nel ferrarese.

E’ questo il bilancio relativo al Coronavirus delle ultime 24 ore nella nostra regione.

Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.670 casi di positività, 36 in più rispetto a ieri, di cui 21 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

“Nel mese di luglio su quasi mille casi di cittadini risultati positivi al Covid in Emilia-Romagna solo il 15% di loro si sono positivizzati, con sintomi, senza che fossero stati preventivamente isolati al loro domicilio o nelle strutture alberghiere messe a loro disposizione e testati con il tampone naso-faringeo- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. La battaglia non è ancora vinta, serve attenzione e responsabilità da parte di tutti, ma stiamo sempre di più rafforzando l’attività che ci permette di individuare gli asintomatici”.