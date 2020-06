Emilia Romagna: Assestamento di Bilancio da 150 milioni di euro per Comuni, famiglie, imprese

Una manovra da circa 150 milioni di euro, la prima dopo il lungo lockdown, quella varata oggi dalla Giunta regionale dell’Emilia Romagna che guarda a territori, famiglie, lavoro e imprese.

“Una manovra straordinaria, dice il presidente Stefano Bonaccini, per dimensione e obiettivi, che, pur sviluppandosi in un contesto molto complesso, contribuisce al nostro obiettivo di garantire la tenuta sociale ed economica dell’intera comunità emiliano-romagnola”.

Si tratta dell’assestamento del Bilancio 2020, che ora inizierà ora il suo iter in Assemblea legislativa, dove la discussione finale in Aula è prevista per fine luglio. A renderlo possibile, nonostante I 52,5 milioni di euro di minori entrate accertate finora a causa della crisi, sono stati 42,5 milioni di trasferimenti statali, 10 milioni di fondi regionali, I risparmi registrati grazie a un buon rendiconto, pari a 17 milioni di euro e infine lo sblocco di avanzo vincolato (22 milioni di euro) e il reimpiego di risorse sempre vincolate degli anni scorsi.

Sostegno ai Comuni più colpiti dall’emergenza Covid, con 20 milioni di euro per gli investimenti nelle province di Piacenza e Rimini, zone arancioni a lungo, e di Medicina, nel bolognese, ex zona rossa. Trasporto pubblico locale gratuito sui treni regionali per gli under 14, misura che anticipa l’estensione del beneficio a tutti gli studenti fino a 19 anni nei cinque anni di mandato alla quale vengono destinati 8 milioni di euro .

Viene, poi, ridotta per famiglie e aziende la Tariffa sui rifiuti da parte degli enti locali, con lo stanziamento di altri 2 milioni di euro dalla regione.

12 milioni di euro vanno alle imprese del settore turistico, 10 al il Tecnopolo di Bologna e 21 all’agricoltura regionale, vale a dire i fondi restituiti dal Ministero alla Regione dopo una lunga vertenza su crediti pregressi.

Sul settore produttivo e in particolare sul fronte green, la Regione stanzia altri 8 milioni, quindi 1 milione di euro andrà a sostegno dell’editoria, con il finanziamento del nuovo bando previsto dalla legge regionale, mentre entro la prossima settimana uscirà il bando a sportello per l’assegnazione di contributi sempre a favore delle emittenti televisive e radiofoniche, testate web e della carta stampata operanti in Emilia-Romagna, vale a dire 1 altro milione di euro già stanziato in via straordinaria dalla Giunta per le difficoltà causate dall’emergenza Covid.

Per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e per implementare lo smart working nei Comuni la regione stanzia 3,5 milioni di euro per i voucher sport per le famiglie e per la cultura, a sostegno degli artisti e degli operatori del settore.