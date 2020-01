‘Emilia-Romagna Coraggiosa’ Ferrara: “Aggressione al banchetto”

Aggressione in piazza a fianco del Duomo Ferrara, ieri sera, al banchetto elettorale della lista Emilia-Romagna Coraggiosa, in corsa alle prossime elezioni regionali per la candidata presidente Elly Schlein.

A denunciare l’accaduto, Adam Atik, esponente politico ferrarese e attivista in diverse associazioni oltre che essere dei Fridays for future estensi.

Atik sostiene di essere stato aggredito da un passante che si sarebbe spacciato per un rappresentante delle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe chiesto i documenti ai militanti presenti al banchetto, in particolare ad Atik, per poi tentare di shiaffeggiralo poco dopo.

“Atto di intimidazione” lo hanno definito gli esponenti di Emilia-Romagna Coraggiosa, i quali sostengono di aver avvertito la Polizia la quale avrebbe provveduto ad identificare l’uomo. Emilia-Romagna Coraggiosa punta il dito contro il clima d’odio che, in questi anni, è stato fomentato anche da politici.