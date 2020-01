Esche avvelenate rinvenute dai Carabinieri Forestali

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio mirato al contrasto degli illeciti in ambito venatorio, all’interno di fondo agricolo situato nella località di Valle Isola. Nella fattispecie, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Comacchio hanno scorto la presenza delle esche lungo la sponda di un canale di irrigazione/scolo delle acque, ove sono stati raccolti ben 94 “bocconi” avvelenati, presumibilmente destinati a colpire esemplari di nutria (Myocastor coypus), specie molto presente in zona.

Le analisi eseguite sul campione prelevato e inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l’Emilia Romagna – Sezione di Ferrara hanno confermato la presenza di sostanza tossica del tipo “oxamil”, comunemente utilizzata come insetticida. Gli accertamenti compiuti nell’immediatezza del ritrovamento hanno portato all’individuazione e alla denuncia di un dipendente dell’azienda proprietaria del fondo, società operante nel settore agricolo con sede in Trieste. I reati contestati sono quelli previsti e puniti dal codice penale agli artt. 674 (getto pericoloso di cose) e 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

La scoperta dell’illecito scaturisce da una specifica attività di controllo del territorio dei carabinieri forestali, condotta con particolare riguardo alla prevenzione e repressione delle condotte umane perpetrate in danno dell’ambiente e degli ecosistemi naturali.