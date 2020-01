Esopo rap: in anteprima Luigi Dal Cin sul suo nuovo libro di favole

Da Esopo a Fedro a La Fontaine, tante favole in rima, che potranno diventare una filastrocca rap. Luigi Dal Cin autore ferrarese di oltre 130 opere destinate ai bambini e ai lettori più giovani racconta a Telestense il suo nuovo libro. Una raccolta di favole che uscirà a Febbraio da Einaudi, in cui, accogliendo la sfida delle filastrocche in rima, Dal Cin restituisce attualità alle favole della tradizione classica.

“Una sfida, dice l’autore, tradotto in 11 lingue, e animatore di innumerevoli incontri e attività teatrali con e per i più giovani, che lo ha allontanato dal linguaggio della fiaba e dall’immaginario mondo dei suoi racconti, per mettersi alla prova nell’antica tradizione della favola moralistica.

Difficile? “Sì, risponde Dal Cin, che spera di avere superato la sfida imetizzando la “morale” nel gioco delle rime.