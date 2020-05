Extra alberghiero, ecco i protocolli. CNA Hosting: “In queste strutture pezzo nostro futuro”

“Il settore della ricezione extra alberghiera si è conquistato uno spazio crescente nell’offerta turistica del nostro territorio. Bed&Breakfast, R&B, Case vacanza gestite con criteri imprenditoriali, meritano attenzione perché rappresentano valori economici niente affatto trascurabili. Per questo CNA si è mobilitata immediatamente per chiedere alla Regione che anche questo settore disponesse di un protocollo di sicurezza ad hoc in vista della riapertura attesa per il 25 maggio. Ora il protocollo è arrivato, anche grazie all’impegno di CNA, e le strutture possono riaprire e accogliere i propri clienti in piena sicurezza”.

Linda Veronese è la responsabile di CNA Hosting, la struttura di CNA Ferrara che si occupa dell’extra alberghiero imprenditoriale, un settore che occupa già uno spazio importante e in crescita della ricezione turistica in provincia di Ferrara.

“Purtroppo – spiega – nei DPCM del governo e nelle ordinanze regionali il settore è rimasto a lungo in ombra, anche (togli anche) durante l’emergenza. CNA si è mossa perché venisse esplicitamente citato nei documenti ufficiali perché ha delle caratteristiche e delle problematiche specifiche, non sempre assimilabili all’accoglienza turistica tradizionale”.

Il primo risultato è arrivato il 17 maggio: “l’ordinanza firmata quel giorno dal Presidente Bonaccini – prosegue Veronese – menzionava finalmente l’extralberghiero in modo esplicito”.

Dopo un’esplicita richiesta e un confronto con l’Ass.re Corsini, ora ci sono i protocolli di sicurezza, che permetteranno alle strutture organizzate in modo imprenditoriale e in forma privata di ricominciare ad operare nel pieno rispetto della sicurezza di tutti. “Per noi – conclude Veronese – è una grande vittoria, perché crediamo che questo settore rappresenti una parte importante del futuro turistico di Ferrara e della sua provincia”.​