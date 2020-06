F.I.P.S.A.S.: verso la normalità

Stilato un calendario con le nuove modalità per garantire sicurezza agli agonisti

Come tutti gli altri sport, anche la pesca sta cominciando a tracciare la strada per poter tornare alla normalità, il momento è ancora ovviamente molto difficile, ma con tutte le accortezze del caso a breve anche i pescatori che praticano la pesca agonistica potranno ricominciare a partecipare a manifestazioni agonistiche. L’incontro che si è tenuto lo scorso 22 Giugno tra il Comitato di Settore Provinciale e i Presidenti delle Società affiliate alla locale Sezione Fipsas ha prodotto un calendario gare, nuove modalità per effettuare sorteggi e abbinamenti prima delle gare, nuove modalità per iscrizioni e premiazioni ed ovviamente il mettere in campo tutte le misure e le tutele contro il Covid 19. Dall’incontro sono usciti due tornei, uno legato alla specialità colpo ed uno legato alla specialità Colpo ed uno legato alla specialità Feeder. Si parte il 13 settembre nel Po di Volano a Medelana/Navigabile Fiscaglia per il Colpo, 20 Settembre Po di Volano Medelana per il Feeder, 27Settembre Sud Est Anita per il Colpo, 4 Ottobre Sud Est Anita per il Feeder, 11 Ottobre Ostellato Vecchio per il Colpo, 18 Ottobre Ostellato Vallette per il Feeder, 25 Ottobre Po di Volano Medelana/ Navigabile Fiscaglia per il Colpo, 8 Novembre Po di Volano Medelana/ Navigabile Fiscaglia per il Feeder.

Come si vede dal calendario è stato inserito nel contesto della attività provinciale il neonato tratto del Navigabile a Fiscaglia per cominciare a sondarne le potenzialità in funzione di più importanti appuntamenti per l’annata agonistica 2021.In questi giorni sono arrivati dal Settore nazionale di Roma anche gli appuntamenti a livello nazionale che interesseranno il nostro territorio per questo stranissimo 2020. Il Primo importante appuntamento che interesserà la nostra provincia è il Campionato Italiano a Box a tecnica Feeder che vede la presenza di 100 formazioni provenienti da

tutta l’Italia e si disputerà nei giorni 12 e 13 Settembre. A seguire la FIPSAS Nazionale organizza un Torneo in 16 prove che toccherà tutti i più importanti campi di gara a livello nazionale ed ovviamente tra questi c’è il campo di gara del Circondariale ad Ostellato. la tappa ferrarese del Torneo denominato “Andrà tutto bene “ è quella del 20 Settembre con la partecipazione di 100 squadre. A chiudere l’annata agonistica ad alto livello nei giorni 31 Ottobre e 1 Novembre, sempre ad Ostellato si disputerà la due giorni dell’Italia Master.