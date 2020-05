Fabbri: “A Ferrara, i negozi riapriranno lunedì 11 maggio”

A Ferrara i negozi riapriranno lunedì 11 maggio, anticipando la scelta del governo prevista per il 18.

Ad annunciarlo è il sindaco Alan Fabbri che specifica: “Vogliamo dare fiducia ai ferraresi e respiro alle tante realtà commerciali che rischiano di uscire in ginocchio da questo lockdown. Ho preparato un’ordinanza che permetterà ai negozi di prodotti non alimentari di aprire già da lunedì 11 maggio 2020 e di riprendere la vendita, rispettando tutte le norme di sicurezza sanitaria previste per gli esercizi commerciali già aperti. Riteniamo sbagliato penalizzare alcune categorie merceologiche rispetto ad altre e siamo certi che i ferraresi sapranno gestire nel migliore dei modi questa opportunità. Grazie alle scelte amministrative e sanitarie messe in campo fino ad ora e grazie anche agli sforzi e ai sacrifici dei ferraresi che hanno rispettato in modo attento tutte le regole, la nostra città e la nostra provincia sono tra quelle con una minore diffusione del contagio da Coronavirus in Emilia Romagna. Anche per questo vogliamo fare un passo in avanti verso il ritorno alla normalità”.

Nell’ordinanza il sindaco indica una serie di prescrizioni e di comportamenti da rispettare per garantire la massima sicurezza sanitaria per i cittadini e per i negozianti, perché è primario interesse salvaguardare la salute dei ferraresi. Allo stesso tempo non si può sottovalutare l’enorme peso economico che il prolungarsi del lockdown ha sulle attività commerciali già ferme da diverse settimane. “Siamo certi” – dichiara il sindaco – “che anticipare la riapertura, in sicurezza, sarà un segnale positivo per tutti e permetterà una rinascita più veloce della città”.