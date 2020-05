Fabbri: “Un milione e mezzo di euro per le attività commerciali”

“Vi annuncio una manovra che ci consentirà di stanziare complessivamente 1,5 milioni di euro a fondo perduto, per i titolari delle attività costretti ad abbassare la saracinesca durante il lockdown”.

A comunicarlo è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

“La cifra potrà essere spesa per qualsiasi esigenza” – aggiunge – “per gli affitti, bollette o qualsiasi altro elemento che pesa come un macigno in questa fase di inattività. Il bonus economico si aggiunge ad una serie di interventi da 8 milioni di euro che abbiamo messo in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus”.

Il bonus economico studiato dal Comune si chiama “Ferrara Rinasce” e, specifica il sindaco, sarà spendibile in qualsiasi settore: dai locali pubblici ai parrucchieri, ai negozianti fino a tutti coloro che ancora non possono ricominciare a lavorare.