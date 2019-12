FELI PHARMA – RAVENNA 69-88

FELI PHARMA: Vencato 4, Wiggs 20, Campbell 13, Ebeling 6, Fantoni 2, Baldassarre 9, Panni 10, Beretta 3, Buffo 2, Ianelli, Petrolati, Balducci.

ORASI RAVENNA: Marino 10, Potts 25, Sergio 4, Thomas 21, Chiumenti 3, Treier 14, Venuto 9, Jurkatamm 2, Seck, Zanetti.

La Feli Pharma perde l’imbattibilità casalinga, contro una OraSi Ravenna, che ha decisamente meritato la conquista della posta in palio. I romagnoli, più determinati e battaglieri su ogni pallone, hanno ribaltato l’inerzia della partita e condotto poi fino al fischio finale. Poche le prestazioni individuali degne di nota tra i biancazzurri, con probabilmente un altalenante Wiggs unico a raggiungere la sufficienza. Partita da dimenticare per Fantoni e Vencato, ma soprattutto preoccupa decisamente, l’ennesima prova impalpabile di Folarin Campbell, confusionario in attacco e poco incisivo in difesa, capace di fare bottino solamente quando la gara era ormai scappata.