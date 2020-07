Vendeva eroina in centro: arrestato (poi scarcerato) a Ferrara

Arresto per droga ieri in tarda serata a Ferrara nei giardini di Rampari San Paolo vicino al parcheggio Kennedy.

Un 25enne di origine nigeriana con precedenti con la giustizia e senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri di Ferrara lo hanno visto mentre avrebbe venduto una dose di eroina a un cliente.

Sul 25enne pendeva anche un ordine di espulsione del questore e decreto del Prefetto di Ferrara, risalente al 18 marzo scorso, e per questo motivo è stato anche denunciato per violazione delle norme in materia di immigrazione.

L’arrestato è stato scarcerato come disposto dal pubblico ministero.