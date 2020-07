Ferrara: Coldiretti, accordo con Fiab per la spesa in bici con sconto – VIDEO

Presentato il primo accordo a livello nazionale per sviluppare l’uso della bicicletta per fare la spesa nei mercati contadini di Campagna Amica e per conoscere meglio le aziende del territorio ed i prodotti tipici di stagione.

Presentato oggi al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Montebello 43 a Ferrara l’accordo sottoscritto tra Coldiretti Ferrara e FIAB, l’Associazione Italiana Ambiente e Bicletta, che vede valorizzato il ruolo dei mercati e l’utilizzo della bicicletta.Hanno presentato questa collaborazione il vice direttore di Coldiretti Ferrara, Riccardo Casotti ed il consigliere nazionale di FIAB, Giuliano Giubelli, sottolineando che si tratta del primo accordo a livello nazionale, che nasce con l’intento di far conoscere ed apprezzare le produzioni del territorio che possono essere acquistate nei Mercati Coperti di Campagna Amica, premiando l’uso della bicicletta per fare la spesa.Ai soci di FIAB che si presenteranno con la tessera valida per l’anno in corso, sarà infatti riconosciuto, grazie alla disponibilità dei produttori del mercato, uno sconto del 10% sulla spesa (di almeno 10 euro).

“Con lo slogan SPESA QUOTIDIANA E PRODOTTI DI STAGIONE? PRIMA LA BICI”, ha evidenziato Giubelli, vogliamo per la prima volta premiare concretamente i nostri soci che utilizzano la bici come mezzo di trasporto privilegiato contribuendo alla riduzione del traffico e dell’inquinamento nel centro cittadino, offrendo uno sconto che in breve può ripagare il costo della nostra tessera annuale, dando anche la possibilità di ricevere informazioni e partecipare ad iniziative mirate che stiamo mettendo a punto insieme a Coldiretti.”

“Siamo lieti di aver colto questa opportunità – evidenzia Casotti – che rappresenta un modo per far conoscere le nostre produzioni ed i nostri mercati ed è una collaborazione che fa piacere nasca per prima proprio a Ferrara, città delle biciclette, come incentivo a fare movimento fisico, ad usare un mezzo non inquinante, a ricevere un piccolo sconto che valorizza l’impegno di pedalare per fare la spesa ed incentiva l’acquisto di piccole quantità in tempi ripetuti, riducendo lo spreco e l’uso di alimenti sempre freschi. A breve daremo opportunità ai soci FIAB di usufruire di escursioni e visite alle aziende agricole ferraresi, alla scoperta dei prodotti di stagione e di quanto lavoro c’è dietro quello che troviamo pronto sul banco di vendita”.

I soci di FIAB potranno usufruire dello sconto facendo acquisti sia presso il mercato coperto di Via Montebello (aperto il martedì, giovedì e sabato, dalle 8.30 alle 13.30) sia presso l’Agrimercato di Grisù (ingresso da via Ortigara), aperto il mercoledì dalle 8.00 alle 13.00