A Ferrara, dal 1° settembre, 5 nuovi Presidi vincitori di concorso. VIDEO

Sono venticinque i nuovi Dirigenti scolastici, vincitori di concorso, che hanno scelto come sede regionale l’Emilia Romagna. Cinque di questi prenderanno servizio, martedì 1° agosto a Ferrara, nella sede loro assegnata e precisamente, tre nelle scuole secondarie di primo grado, CRISTINA CORAZZARI, all’ Istituto .Comprensivo N. C.TURA – PONTELAGOSCURO – FERRARA (FE), ALESSANDRA D’URSO all’Istituto comprensivo C. G.BENTIVOGLIO di – POGGIO RENATICO (FE), MAGDA IAZZETTA all’Istituto comprensivo C. DON MILANI – FERRARA (FE), MANUELA MUSCHERÀ all’ I.C. Don Minzoni di ARGENTA (FE). Due le nuove dirigenti assegnate presso Istituti di Istruzione secondaria superiore:, FRANCESCA APOLLONIA BARBIERI che andrà all’Istituto tecnico G.B.ALEOTTI di FERRARA (FE), EMILIA DIMITRI all’istituto tecnico commerciale V.BACHELET – FERRARA (FE).

Convocati lunedì 31 agosto dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il conferimento del loro primo incarico di preside e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dirigenziali, i cinque nuovi dirigenti scolastici subentrano a Presidi che si spostano dalla loro sede attuale – come per Francesco Borciani che si sposta dall’Aleotti – Dossi all’Iti Copernico – Carpeggiani – in ottemperanza al criterio della mobilità periodica, proprio del contratto dei dirigenti pubblici, o vanno a sostituire dirigenti che hanno concluso il loro servizio nella scuola pubblica e si apprestano ad andare in pensione.

I nuovi Dirigenti prenderanno servizio negli Istituti scolastici loro assegnati, già da tempo coinvolti nei preparativi predisposti dallo staff delle precedenti dirigenze per accogliere gli studenti per la riapertura in sicurezza delle scuole il 14 settembre.

I nuovi dirigenti Scolastici che entro il 10 agosto scorso hanno indicato l’ordine di preferenza tra le 18 regioni disponibili tramite POLIS, sono stati assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR.