Ferrara Film Festival tra arte, ambiente e beneficenza. Tra gli ospiti Nastassja Kinski

Non solo cinema, ma anche star, arte, ambiente e beneficenza per un fine settimana sotto i riflettori in occasione della quinta edizione del Ferrara Film Festival (17-20 settembre), presentata in Comune. Tra gli ospiti della kermesse – in forma ridotta e con misure ad hoc per l’emergenza sanitaria – spiccano Nastassja Kinski, Bille August e Alessandro Haber, mentre tra gli annunci la collaborazione con l’emittente radiofonica Rds in vista dell’Earth Day 2021.

“Consegneremo tre premi alla carriera tra cui due internazionali – ha detto Maximilian Law, direttore del Festival, illustrando le iniziative -. Parlo di Nastassja Kinski, che non ha bisogno di presentazioni, Bille August, regista pluripremiato con film eccellenti, quali la Casa degli spiriti, Les Miserables, Il senso di Smilla per la neve, oltre ad Alessandro Haber che conosciamo tutti. Una delle novità di quest’anno – ha precisato il direttore – sta nella formula più ridotta, sulla base del weekend, con la proiezione dei 13 film premiati dalla giuria, sui 38 che avevano scelto di candidarsi.

A questi si aggiunge la premier italiana del film ‘The poison rose’, un film uscito negli Usa, con John Travolta e Morgan Freeman. Noi presenteremo l’anteprima nazionale nella versione director’s cut, con 20 minuti di scene totalmente inedite, con la partecipazione del regista e del cast italiano del film”.

Ambiente e beneficenza si declinano in progetti e iniziative parallele. Come la partnership con Rds tesa all’organizzazione di un concerto a Ferrara per il prossimo anno in occasione del Giorno della Terra 2021. Il 17 c’è in programma una cena il cui ricavato verrà devoluto all’associazione A-Rose, impegnata nella ricerca sul cancro. Palazzo della Racchetta ospiterà sia la mostra artistica di Alberto Andreis sia la proiezione del docufilm ‘Art Backstage – la passione e lo sguardo’ di Manuela Teatini.