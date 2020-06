Ferrara Hackathon: una maratona di idee per il patrimonio culturale

L’associazione culturale Oltre le Mura in collaborazione con Laboratorio Aperto – Ferrara e l’Assessore delle Politiche Giovanili di Ferrara Micol Guerrini, organizza il primo Ferrara Hackathon. Il 13 giugno si darà il via per la prima volta a un format di natura d’oltreoceano e che si stanno diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio italiano. L’hackathon consiste nell’organizzare una maratona di idee dove i partecipanti hanno un tempo limitato – per questa prima edizione ferrarese saranno 36 ore – per proporre soluzione e modelli di business coerenti con la traccia imposta dagli organizzatori o partner.

Per questa prima edizione, che terminerà la sera del 14 giugno con l’assegnazione dei premi anche in denaro, la traccia sarà: “Patrimonio culturale ed edutainment: nuove modalità per visitare il patrimonio culturale ferrarese, con l’obiettivo di stimolare e coinvolgere la partecipazione dei visitatori. L’hackathon lo vincerà il team che proporrà una soluzione che assocerà cultura, apprendimento e tecnologia per la valorizzazione di monumenti, musei, teatri, mostre temporanee o parchi, creando un legame tra la cultura e gli occhi di chi la osserva”, illustrata da Ilaria Valoti, project manager Laboratorio Aperto Ferrara.

I partecipanti avranno quindi un weekend di tempo per proporre soluzioni sul patrimonio culturale ferrarese e l’idea migliore vincerà un premio oltre un percorso per realizzarla.

Infatti è proprio questo il risultato finale di un Hackathon: idee fresche, spesso provenienti da studenti o neofiti del settore, che si lanciano nel mondo adrenalinico del fare impresa proponendo progetti utili allo sviluppo del territorio.

L’hackathon inizierà ufficialmente sabato 13 giugno alle 11.00 con il primo check-point con leader del team, rispettivi mentor che li seguiranno durante le singole e gli organizzatori, per poi terminare la sera del 14 giugno con la premiazione. Il tutto sarà online, in modo da evitare assembramenti e non vincolare i partecipanti. Durante questa prima edizione si potrà partecipare da casa, dal parco o al mare.

Sarà sufficiente una connessione internet e, soprattutto, un’idea vincente.

“Ferrara è una città ricca di ogni attrattività: cultura e turismo su tutte. È stato difficile scegliere una sola traccia ma abbiamo ritenuto che quella indicata sia la migliore per questo momento storico. L’hackathon è una risorsa interessante per attrarre giovani, una nuova modalità per interagire con il tessuto della città. Abbiamo infatti bisogno di trattenere valorizzare i giovani nella nostra città perché ci sono personalità e competenze davvero interessanti e che richiedono occasioni e incentivi per realizzare le loro idee”, sostiene Micol Guerrini – Assessore Politiche Giovanili.