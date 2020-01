FERRARA HOCKEY: tutto facile con l’ultima della calsse

Vittoria 7 a 1 sul campo del CUS Verona

L’incontro di sabato rientrava nella lista delle partita da “non perdere” ma, come spesso accade, quando una partita rientra in questa categoria acquista sempre un peso specifico elevato.

Il Ferrara infatti, pur trovandosi di fronte all’ultima in classifica e ancora a zero punti, parte contratto, passaggi imprecisi, difesa con scarsa determinazione e grinta sotto la sufficienza.

Il giovanissimo Verona scende in pista con forte determinazione, combatte e gli estensi ci mettono quasi un tempo per sbrogliare la matassa.

Bisogna appoggiarsi a Joshua Weger per venire a capo della faccenda. L’americano dei Warriors apre le marcature dopo 5 minuti di partita ma al Ferrara serve quasi l’intero primo tempo per mettere a segno la seconda rete ed andare al riposo sul vantaggio di 2 a 0.

L’intervallo porta consiglio ai Ferraresi e nel secondo tempo trovano ritmo, schemi e riescono a dilagare. Weger cala il poker segnando altre due reti e a chiudere la gara ci pensano Marco Ballarin con una doppietta e Raffaele Zabbari. Il gol della bandiera veronese è opera di Luca Danieli.

Nella squadra estense merita una menzione di merito il portiere Leonardo Ferrioli, prodotto del vivaio ferrarese, normalmente backup del titolare Michele Gadioli ieri assente, che ha difeso con sicurezza la sua porta incassando un solo gol.

Da segnalare anche il debutto in panchina del giovanissimo portiere Guidotti Riccardo.

Tre punti preziosi quelli conquistati ieri a Verona che sommati alle due vittorie piene conseguite in coppa italia, riportano una ventata di ottimismo in casa Warriors.

Proseguiamo su questo cammino e prepariamoci alla sfida casalinga di Sabato prossimo contro il Monleale.