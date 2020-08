Ferrara, Mario Biondi in concerto il 19 settembre in piazza Trento Trieste

Al via le prevendite per il concerto a Ferrara di Mario Biondi, in calendario sabato 19 settembre alle 21 in piazza Trento e Trieste, a fianco del Duomo. Il Comune di Ferrara sponsorizza l’iniziativa, organizzata dall’associazione Music Lab, con Made Eventi e in collaborazione con Top secret, per la vigilanza e la sicurezza.

Da oggi è possibile riservare i posti, rigorosamente seduti a seguito delle disposizioni anti-Covid. 1.780 i biglietti in vendita, disponibili online su TicketOne oppure, a Ferrara, all’IperCoop Il Castello, al centro commerciale Le Mura e a Mediaworld.

“Ancora grande musica nella nostra città, Ferrara è pronta a dare il benvenuto a Mario Biondi e al suo pubblico, nel rispetto di tutte le disposizioni per la sicurezza – dice il sindaco Alan Fabbri -. Questo nuovo appuntamento dà continuità alle tante iniziative messe in campo, che proseguiranno anche durante la stagione autunnale. Grazie a un grande lavoro di squadra e alla collaborazione di tanti, che ringrazio, vogliamo creare occasioni per vivere e promuovere la nostra città, con responsabilità e con tutte le dovute cautele legate al momento”.