A Ferrara riaperti al pubblico da oggi canile e gattile comunali

“Finalmente una buona notizia anche per gli amici a quattro zampe del Comune di Ferrara, a troppo lungo attesa. Dopo i tentennamenti della Regione, che si sono sciolti solo oggi con l’invio in mattinata delle linee guida per le adozioni degli animali nelle strutture, da oggi sono riaperti al pubblico il canile e il gattile comunali. Per evitare assembramenti e rischi per la salute saranno contingentati gli accessi per i volontari, mentre per le adozioni sarà necessario prenotare un appuntamento prima di presentarsi presso le strutture”.

Così l’assessore alla Tutela degli Animali Alessandro Balboni annuncia la riapertura degli impianti rivolgendo “un particolare ringraziamento a tutti i volontari e operatori del settore che nonostante i sacrifici di questo periodo difficile si sono prodigati nel mantenere alta la qualità e l’attenzione con cui canile e gattile di Ferrara si prendono cura di questi animali sfortunati e in cerca di famiglia.

Il canile comunale, gestito da Terre del Branco srl, sito in via Gramicia 120, può essere contattato al numero 0532 751454 -o via mail all’indirizzo [email protected] o sulla pagina Facebook di recente apertura