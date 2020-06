Ferrara ricorda George Floyd

Anche Ferrara ha voluto ricordare George Floyd, il 46enne americano soffocato dalla polizia dopo essere stato fermato e che ha provocato forte indignazione in tutto il mondo.

A dire di no contro il razzismo sono scesi Udu, Cittadini del mondo, Link studenti indipendenti e Amnesty giovani con un flash mob tenutosi in Piazza Trento Trieste sabato pomeriggio. I manifestanti si sono inginocchiati in piazza, mantenendo le norme di distanziamento previste.

Un immagine di George Floyd, intanto, è stata ora collocata in via Ippodromo su iniziativa di Potere al Popolo, accanto alla lapide che ricorda Federico Aldrovandi.