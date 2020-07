“Ferrara Rinasce”, già 1.100 domande delle aziende per il bonus alle imprese

Già 1.100 le domande arrivate sulla piattaforma online per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal bando del progetto “Ferrara Rinasce”, destinato alle imprese attive sul territorio comunale di Ferrara che hanno dovuto rimanere chiuse durante il lockdown. Il bando, voluto dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri e dalla sua giunta, mette a disposizione un sostegno economico in forma di bonus da 1.000 o 500 euro non vincolati – per un totale da 1,7 milioni di euro a fondo perduto – dedicato alle piccole e medie realtà imprenditoriali operative sul territorio e chiuse durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Negozianti, ristoratori, parrucchieri, estetisti, tatuatori, guide turistiche, tassisti e tutti i titolari di attività incluse tra quelle a cui questo sostegno è rivolto possono registrarsi sulla piattaforma online, gestita per il Comune di Ferrara da Sipro e che è già aperta da martedì 23 giugno. Nel primo pomeriggio di oggi (1 luglio 2020) le registrazioni sono arrivate a quota 1.420. Una volta fatta la registrazione, i titolari di negozi, attività e imprese hanno la possibilità di inserire la loro richiesta già dall’inizio di questa settimana. A fine mattinata di oggi (1 luglio 2020) le domande inoltrate dopo tre giorni di apertura sono 1.096, per un importo complessivo richiesto di 1. 042.000 euro su 1 milione e 700 mila euro messi a disposizione dal Comune. Le richieste di contributo potranno essere inoltrate fino ad esaurimento fondi entro la giornata di mercoledì 15 luglio 2020.

“I dati di adesione ci confermano che c’era molta attesa per questo bando – commenta l’assessore al Commercio e Bilancio Matteo Fornasini – e siamo soddisfatti di essere riusciti a realizzare una procedura snella e veloce. La risposta da parte del sistema imprenditoriale è stata molto positiva. In pochi giorni siamo riusciti ad accogliere le centinaia di registrazioni e di richieste da parte degli imprenditori e degli operatori del territorio. Attendiamo con fiducia che la procedura si concluda con l’obiettivo di dare una risposta alle tante attività che hanno sofferto le conseguenze del lockdown. In questo modo vogliamo dare un segnale con un sostegno concreto per aiutare i gestori delle attività penalizzate a uscire dall’emergenza più velocemente e con la consapevolezza che l’amministrazione è impegnata insieme a loro per dare concretezza a uno sforzo di rinascita collettiva che ci vede impegnati ogni giorno in prima linea”.

Soddisfatto anche Stefano di Brindisi, Amministratore Unico Sipro: “La quantità di registrazioni e domande giunte, in così poco tempo, è conferma che è stato intercettato il fabbisogno. Ci viene espressa soddisfazione per la chiarezza e la semplicità del bando, con una piattaforma utilizzabile da tutti i dispositivi, il che significa che si è raggiunto appieno l’obiettivo di vicinanza alle imprese. Come Sipro stiamo fornendo tutto il supporto tecnico per le operazioni. Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi necessità”.

Il contributo a fondo perduto una tantum prevede che possano chiedere un bonus da 1.000 euro i titolari di attività dei settori del commercio, servizi alla persona, somministrazione di alimenti e bevande, artigianato artistico, turismo, attività e associazioni culturali. Un bonus da 500 euro è riservato invece a quelle imprese che hanno un carico minore di spese fisse di gestione e che lavorano nel settore del commercio ambulante come titolari di concessione “decennale” in mercati settimanali o posteggi fissi (regolarmente istituiti e deliberati dall’amministrazione Comunale di Ferrara), per il commercio di fiori e piante, per i titolari di servizio di trasporto con taxi e noleggio auto nel Comune di Ferrara, per attività di guide e accompagnatori turistici e altre attività di intrattenimento e divertimento.

