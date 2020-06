“Ferrara sotto le stelle” annulla edizione 2020

Sarebbe stato il venticinquennale ma adesso è ufficiale: l’edizione 2020 di Ferrara sotto le stelle, uno dei rock festival più importanti d’Italia, non si farà.

“Non potevamo prendere una strada diversa – dice Alice Bolognesi, presidente di Arci Ferrara vista una situazione che rimane ancora troppo incerta e non ci consente di programmare i live come li abbiamo sempre vissuti e conosciuti”.

Si pensa già al 2021, forti di un’attività online che non si è mai fermata. “Il nostro festival in digitale l’abbiamo già fatto, ecco perché Ferrara Sotto le Stelle per il 2020 si ferma qui, inutile farne un altro ora”, ha detto il nuovo direttore artistico Corrado Nuccini.

Dal 10 marzo, attraverso i canali social e con un sito rinnovato, Ferrara Sotto le Stelle ha realizzato 93 eventi on line tra cui 1 webinar, 1 laboratorio per i bambini e 2 sonorizzazioni, coinvolgendo 144 ospiti di 10 nazionalità diverse tra musicisti, dj, giornalisti, fotografi, fumettisti per quasi 50 ore di musica, poesia, dj set, talk, formazione.