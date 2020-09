Ferrara summer festival, si punta al tutto esaurito

Dopo il sold out registrato in pochi giorni della cantante Elisa, attesa in Piazza Trento e Trieste domenica 20 settembre, si avviano verso il tutto esaurito altri eventi del Ferrara Summer Festival.

Rimangono infatti pochissimi biglietti per il tributo ad Hans Zimmer, il celebre compositore di colonne sonore (tra gli altri: Il Gladiatore, Pirati dei Caraibi, il Re Leone, Inception, il Cavaliere Oscuro, the Amazing Spider-man 2), previsto il 21 Settembre, alle 21.30, e per lo spettacolo, in riproposizione da parte di una compagnia teatrale di Modena, ‘Notre Dame – Il Tempo delle Cattedrali’, ambientato nella Parigi del 1482, tra amori tragici e impossibili – in calendario il 24 settembre, alla stessa ora.

Da segnalare anche l’evento/concerto di Samuel (frontman dei Subsonica) dopo l’apparizione a X Factor lo scorso anno e fresco della nuova canzone “Tra un anno”, che si esibirà, sempre sul palco di piazza Trento e Trieste, mercoledì 23 settembre.

Il Festival è in programma dal 20 al 27 settembre, con diversi eventi per tutte le età.

Si parte con Elisa il 20 settembre, quindi il tributo ad Hans Zimmer il 21, il concerto della pianista Giulia De Paoli con sonate al chiaro di luna di Chopin, Debussy, Beethoven, il 22, Samuel dei Subsonica il 23, il musical di Notre Dame, il 24, il festival delle colonne sonore il 25 settembre, il musical “On Broadway, a night in Chicago” il 26 e le conferenze di TedX, il 27. Prenotazioni online via TicketSms o chiamando lo 060406.

Aperto il ticket point ufficiale in via Padova 189 (dietro EuroSpin), nella sede dell’associazione musicale Butterfly. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 20:30.