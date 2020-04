FERRARA UNITED: Axel Tarroni se la passa con i “gialli”

Con le letture il capitano dell’Under 15 cerca di combattere la monotonia

Autore di un’annata di grande crescita, attraverso il consolidamento di un gruppo nuovo ma risultato unito e performante, il gruppo dell’Under 15, “griffato” AutoDanieli, ha dovuto, come tutte le altre discipline, visto bruscamente interrotta la propria stagione. La società, fiera dei risultati e dei miglioramenti dei propri ragazzi e grata al lavoro dei propri tecnici, ha scelto di intervistare i capitani di Under 15 ed Under 17, allo scopo di scoprire in che modo stanno vivendo questa situazione di obbligata quarantena.

Un salto a casa di Axel Tarroni, capitano dell’Under 15:

Come stai vivendo questa quarantena forzata. Come passi le tue giornate?

” La mia quarantena è abbastanza monotona: la mattina faccio le videolezioni con i miei compagni di scuola ed i miei professori, mentre il pomeriggio mi dedico ad esercizi fisici per rimanere in forma. La sera infine mi tengo impegnato con libri e serie tv”.

Quanto ti manca il campo e il poter condividere allenamenti e gare assieme alle tue compagne di squadra?

“Mi mancano molto gli allenamenti, mi mancano l’adrenalina e l’unione d’intenti che solo le gare sapevano darmi”.

Come ti stai mantenendo in forma? Che tipo di allenamento stai seguendo e che stile di alimentazione hai applicato?

“Mi tengo in forma facendo degli esercizi che mi hanno indicato le mie allenatrici e cerco di seguire un’alimentazione regolare di tipo mediterranea”.

Pensi cambierà qualcosa nel mondo della pallamano dopo questa emergenza?

“Spero sinceramente che il mondo della pallamano non cambi, ritengo tuttavia che ci saranno ripercussioni a causa di tutte le modifiche alla nostra normalità che l’emergenza coronavirus ci ha imposto”.

Sei rimasta in contatto con le tue compagne di squadra? Se si, come ci sentite (con quale applicazione)?

“Io e i miei compagni di squadra siamo costantemente in contatto. Si era creato un grande gruppo in questa stagione e siamo ci sentiamo quotidianamente nei nostri gruppi WhatsApp”.

Quando non ti alleni come impegni il tempo. Hai un libro o una serie tv da consigliare ai nostri tifosi?

“Quando non mi alleno rispolvero i vecchi libri della mia infanzia: in questa quarantena ho potuto dedicarmi alla lettura della saga di “Harry Potter”. Una volta terminata mi sono dedicato ai libri gialli, dei quali sono un grande appassionato”.

La partita che in carriera non potresti mai dimenticare e perchè?

“La partita di cui non mi dimenticherò mai è un derby giocato lo scorso Marzo 2019. Eravamo fuori casa e in quella partita ci siamo ritrovati, nella seconda metà della ripresa, sotto di tre e con 2 giocatori, a causa di altrettanti cartellini rossi. Con carattere e sacrificio siamo riusciti a pareggiare, ed alla fine siamo riusciti addirittura a vincere con due reti di scarto. Al termine del match, fra la gioia e l’emozione stavo per crollare al suolo ma sono stato sorretto dalla presa affettuosa dei miei compagni di squadra”.

Un Gol o una giocata che ricordi con particolare affetto e perchè?

“Il gol più importante della mia carriera, che ricordo con affetto, è sicuramente il primo. L’ho realizzato proprio durante un derby 2 anni fa, tirando dalla posizione di ala sinistra sotto le gambe del portiere: in quel momento mi sono sentito libero perché non andavo a segno nonostante due anni di duri allenamenti. Purtroppo quella partita alla fine la dovemmo lasciare ad i nostri avversari, ma il primo gol non si scorda mai”.