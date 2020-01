FERRARA UNITED: con Cassano a caccia di una vittoria inseguita da mesi

La squadra di Ribaudo non vince in casa dal 2 novembre

Dopo il ko di San Vito Marano è tempo di tornare fra le proprie “mura amiche” per un Ferrara United a caccia di riscatto, con una vittoria interna che manca dallo scorso 2 Novembre. L’avversario di turno è il Cassano Magnago.

Qui Ferrara United: Senza Cabrini e con qualche acciacco da smaltire, scelte limitate sugli esterni per coach Lucio Ribaudo che dovrà affidarsi alle rotazioni ormai consolidate per affrontare il club varesino. All’andata capitan Sgargetta e compagni vinsero, in un finale concitato, una gara dal grande spessore tecnico, grazie anche alle decisive parate dell’estremo difensore Javier Grande.

6 vittorie – 3 pareggi – 5 sconfitte

Gol fatti: 387 (27.6/gara)

Gol subiti: 354 (25.2/gara)

Qui Cassano Magnago:

6 vittorie – 1 pareggio – 7 sconfitte

Gol fatti: 351 (25/gara)

Gol subiti: 342 (24.4/gara)

La Figh ha stabilito che, a dirigere la sfida fra Ferrara United e Cassano Magnago, valida per la 2^ giornata di Serie A2 Girone A e prevista al “Pala Boschetto” per le ore 20.30 di sabato 1 Febbraio, sia la coppia di fischietti formata da Borgi-Paccosi.

Giulio Nardo: “La sconfitta di San Vito ci ha fatto male ma ha sottolineato la necessità di una grande tenuta per affrontare qualsiasi gara in questo girone A della Serie A2. In settimana abbiamo analizzato a fondo i nostri errori ed abbiamo, grazie al lavoro in gruppo, resettato le negatività proiettandoci verso la gara interna contro Cassano. Loro sono una squadra giovane, con buon talento e molto atletismo. Servirà una prestazione di primo livello per portare a casa i primi due punti del 2020”.

Classifica Serie A2M, Girone A: Medalp 24, Molteno 23, Arcom 21, Torri 20, Mezzocorona 17, Malo 16, Oderzo 14, Cassano Magnago 13, Crenna 11, Ferrara United 10*, Taufers 8, Leno 6, Vigasio 6, San Vito Marano 2.

*15 sul campo