FERRARA UNITED CONFERMA IL PORTIERE ROSSI

Ceduto Grande

La società Ferrara United Handball Club rende nota la partenza dell’estremo difensore Javier Grande in direzione Team Network Albatro (Serie A1).

Giocatore di grande esperienza, dotato di una notevole e comprovata abilità di leadership, Grande si è rivelato fondamentale non solo in campo ma anche nello spogliatoio in aiuto all’elevata presenza di giocatori giovani ed in pieno percorso di crescita. Ad Javier, che meritatamente torna a difendere i pali di un club della massima serie, vanno i più cordiali ringraziamenti per quanto fatto a Ferrara ed un augurio di contribuire ai successi del club allenato da coach Vinci.

La società Ferrara United rende nota infine la fondamentale conferma dell’estremo difensore Michele Rossi. La permanenza del talentuoso classe ’94 nonostante la grande mole di richieste pervenute da club della prossima Serie A1. Al portiere bolognese sarà affiancato il giovane e talentuoso classe ‘2003 Francesco Trevisani. La società infine, assieme al tecnico Antonj Laera, prosegue nella valutazione di un terzo elemento per completare il reparto.