FERRARA UNITED CONFERMA SALETTI, BALDO E JANNI

Tre elementi molti importanti per il collettivo, ha sottolineato coch Laera

La società Ferrara United Handball Club ha comunicato la conferma degli atleti Eugenio Saletti, Alesssndro Baldo e Federico Janni per la stagione 2020-2021 che vedrà gli uomini di coach Laera impegnati nel campionato di Serie A2 nel Girone A. Ala destra, classe 2000, Eugenio Saletti sarà al suo secondo anno consecutivo in maglia Ferrara United dopo una positiva seconda parte del campionato 2019-2020 che lo ha visto protagonista dato L’infortunio di Giulio Nardo.

Polivalente esterno classe 2002, Alessandro Baldo avrà il difficile ma stimolante compito di sostituire un tassello fondamentale in cabina di regia del calibro di Filippo Pasini, rimasto a Siena.

Talento puro ed anagrafe totalmente dalla sua parte, per Baldo si apre una stagione nella quale poter recitare un ruolo da protagonista nel giovane roster a disposizione di coach Laera.

Ala sinistra ma all’occorrenza anche esterno e robusto difensore classe 2000, per Federico Janni è un nuovo inizio con la maglia del Ferrara United. Dopo un buon approccio nella stagione appena conclusa, l’ex Estense è pronto a rimettersi in gioco con la possibilità di ritagliarsi un ruolo importante sugli esterni, dando una gran mano anche nella fase di non possesso.

Antonj Laera (coach Ferrara Unied). La conferma della maggior parte dei talenti del territorio era una delle priorità mie e della società. Sin dai test atletici ho immediatamente notato una grande voglia di ricominciare. Saletti, Baldo e Janni sono ragazzi che possono dare moltissimo a questo collettivo e ho tutta l’intenzione di mettere all’interno del nostro progetto tecnico.