FERRARA UNITED INGAGGIA JOACHIM GELO

Promettente centrale proveniente da Ragusa

La società Ferrara United Handball Club ha comunicare di aver positivamente concluso le trattative per portare alla corte di coach Antonj Laera il promettente centrale classe ‘2002 Joachim Gelo.

Figlio d’arte, con il padre Lillo apprezzato e conosciuto tecnico e capo allenatore, Joachim è un centrale naturale che sa rivelarsi performante anche in posizione di terzino grazie ai suoi 190 cm sui quali sono distribuiti circa 77 kg.

Carriera: Gelo inizia a giocare a soli 8 anni, con Girgenti Pallamano con la cui maglia completa tutta la prima parte della trafila del settore giovanile. Nel 2014/15 si trasferisce all’Albatro Siracusa dove, con l’under 15, conquista il 2° posto regionale; Nello stesso anno sportivo viene convocato per il trofeo delle Aree. Nel 2015/16 ritorna ad Agrigento dove vince il campionato di serie B. Nella stagione 2016\17 fa il suo esordio in Serie A2. Nel 2018 vince, con la Rappresentativa Sicilia, la medaglia d’oro ai giochi delle Isole. Infine, nella stagione 2019\20, si trasferisce a Ragusa (Serie B) con la cui maglia realizza 88 reti. Un exploit che gli vale la chiamata del Ferrara United e della Nazionale Under 18 con la quale ha effettuato l’appena concluso ritiro di Chieti

Joachim Gelo: “Sono davvero felice della chiamata di Ferrara United. Si tratta di un’occasione unica per cimentarmi in un campionato complesso come quello di Serie A2, nel girone Nord. La trattativa è stata semplice e rapida: non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e conoscere il mio nuovo allenatore ed i miei compagni di squadra”.

