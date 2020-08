FERRARA UNITED INGAGGIA STAGNI

Ventenne portiere, reduce da una stagione nell’Under 19 del Benevento

La società Ferrara United Handball Club ha comunicato di aver trovato l’accordo con l’estremo difensore classe ‘2000 Tommaso Stagni per la stagione 2020-2021.

Nato pallamanisticamente nel ruolo di ala e mossi i primi passi sul parquet dall’età di 12 anni, Tommaso ha poi effettuato la propria metamorfosi tattica diventando un portiere affidabile. Cresciuto nelle giovanili della Pallamano Estense, con la quale nella passata stagione ha disputato il campionato di Serie B, Stagni ha disputato ben quattro fasi finali a livello giovanile: 2013-14 (Under 14 a Misano), 2015-16 (Under 16 a Ferrara), 2016-17 (Under 18 a Torri) ed infine nella stagione sportiva 2018-19 (4° posto Under 19 a Benevento).

Tommaso Stagni: “Sono molto contento di questo accordo che mi porta al Ferrara United. Mi è piaciuto molto l’approccio ed il clima di lavoro e programmazione facilmente percepibile. Sono inoltre felice di ritrovare miei vecchi compagni di squadra come Alessandro Baldo, Federico Janni ed Eugenio Saletti e non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova avventura che mi riporta a disputare un campionato di Serie A2”.