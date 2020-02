FERRARA UNITED: con Mezzocorona per ripetere l’andata

Quando i ragazzi di Ribaudo si imposero 31 a 21

Dopo la buona prestazione offerta sul campo del Molteno, il Ferrara United torna fra le proprie “mura amiche” per affrontare il Mezzocorona. Senza l’iniqua penalizzazione, che ancora pende sul capo della compagine allenata da coach Lucio Ribaudo, quella del “Boschetto” sarebbe una sfida di alta classifica con vista sui play off e due compagini perfettamente appaiate in graduatoria. Sul campo sono infatti 17 i punti colti da entrambe le contendenti nelle prime sedici giornate. Nella gara d’andata, in terra trentina, Ferrara prevalse con un netto 21-31: un match vicino alla perfezione frutto di una compattezza difensiva micidiale e di un attacco vario, cinico ed ispirato. Fischio d’inizio alle ore 20.30 di sabato sera.

STATISTICHE FERRARA UNITED

Classifica: 10° – 12 punti (7V; 3P; 6S)

Gol fatti: 443 (27.6/gara)

Gol subiti: 402 (25.2/gara)

STATISTICHE MEZZOCORONA

Classifica: 6° – 17 punti (8V; 1P; 7S)

Gol fatti: 404 (25.2/gara)

Gol subiti: 406 (25.3/gara)

Davide Di Maggio: “A Molteno ci aspettavamo un match molto difficile che ci ha indotto a rischiare, con l’intento di sorprenderli, la tattica della superiorità numerica in fase offensiva. Per gran parte della gara, a mio parere, abbiamo dettato i ritmi, ostacolando la loro marcia. Peccato aver perso un pizzico di lucidità a metà del secondo tempo permettendo a Molteno, ottima squadra, di approfittarne per aumentare il vantaggio.

La partenza di Pasini e l’infortunio di Cabrini sicuramente non ci ha agevolato la marcia. Con il coach stiamo studiando altre variabili per l’attacco ed abbiamo in rosa giocatori bravi e talentuosi che stanno sopperendo al meglio a queste due pesanti mancanze. Mezzocorona é una squadra che é cresciuta molto nel corso del campionato: dovremo prepararci al meglio perché non sarà semplice. Tuttavia, senza penalizzazione saremmo perfettamente a pari merito in classifica: ci aspetta una gara bella ed equilibrata”.

PROGRAMMA 4^ GIORNATA DI RITORNOy

Taufers vs Crenna

S. Vito Marano vs Molteno

Arcom vs Malo

Torri vs Medalp

Ferrara United vs Mezzocorona (Dana Adrian Marian – Pelosi Andrea)

Vogasio vs Oderzo

Cassano Magnago vs Leno

CLASSIFICA SERIE A2, GIRONE A: Medalp 28, Molteno 27, Torri 22, Emmeti 21, Malo 18, Mezzocorona 17, Oderzo 16, Cassano Magnago 14, Crenna 13, Ferrara United 12**, Taufers 12, Leno 8, Vigasio 6, San Vito Marano 2.

**17 sul campo