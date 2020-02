FERRARA UNITED: non sfigura, ma si arrende al Molteno

Dopo aver messo in difficoltà una delle big del campionato

Ferrara United mette sul parquet una grande prestazione che tuttavia non basta per avere la meglio del Molteno. Un 32-27 per certi versi bugiardo,che permette ai lombardi di tenere il passo della capolista Medalp Tirol.

Coach Lucio Ribaudo opta per uno “starting seven” composto da Michele Rossi fra i pali, Davide Di Maggio, Ilya Crea e Veselin Hristov sugli esterni, Giulio Nardo e capitan Corrado Sgargetta sulle ali e Nerio Zaltron a completare in pivot.

Al’avvio veemente dei locali, che partono con un secco 3-0 firmato dalle reti di Dall’Aglio (2) e Riva, il Ferrara risponde con un sonoro controbreak di 0-4 (3 Sgargetta + Nardo) che vale il sorpasso sul 3-4 al 13′. Ne scaturisce un primo tempo bello, equilibrato e ricco di sorpassi e contro-sorpassi il cui equilibrio viene rotto dal parziale di 5-3 che permette al Molteno di chiudere il primo tempo avanti sul 15-13. Nella ripresa il match resta in bilico ed equlibratissimo sino al 45′ quando Veselin Hristov mette a segno la rete del 22-20 (-2) che pare essere l’incipit di un finale da vivere al fotofinish. Negli ultimi 15′ il pivot lombardo Dall’Aglio diviene assoluto protagonista con due reti che permettono l’allungo sul +4 che di fatto spacca la gara. Non basta l’ennesima reazione, guidata dalle reti di Crea (top scorer ferrarese con 7 reti),per riacciuffare per l’ennesima volta la parità. Molteno tocca il massimo vantaggio sul 31-25, prima di tagliare il traguardo sul 32-27 finale.

Al Ferrara United rimane l’orgoglio di un match giocato alla pari con una delle favorite assolute alla promozione in Serie A1 ma al contempo il rammarico di aver concesso ben sette reti agli avversari con la porta lasciata scoperta. Per Capitan Sgargetta e compagni gara da non sbagliare al “Boschetto”, sabato 15 Febbraio alle ore 20.30 contro il Mezzocorna sconfitto in casa dal Taufers.

TABELLINO

Molteno vs Ferrara United 32-27 (15-13)

Molteno: Garcia, Alonso 5. Bonanomi, Dall’Aglio 8, Dell’Orto, Dragnea 2, Galizia 4, D. Glicic 1, M. Glicic, G. Redaelli 6, M. Redaelli, Riva 4, Sangiorgio 2, Zanoletti, Tagni, Beretta. All. Rodriguez-Alvarez

Ferrara United: Rossi, Grande, Garuti, Crea 7, Di Maggio 1, Waeil, Hristov 3, Nardo 6, Rosato, Semprini 1, Sgargetta 6, Zaltron 3. All. Ribaudo

ALTRI RISULTATI

Medalp Tirol vs Emmeti 24-21

Mezzocorona vs Taufers 21-23

Malo vs Vigasio 34 – 24

Oderzo vs Crenna 22-23

Cassano Magnago vs San Vito Marano 28-23

Leno vs Torri (Dom 9 Febbraio alle ore 16)

CLASSIFICA SERIE A2, GIRONE A: Medalp 28, Molteno 27, Torri 22, Emmeti 21, Malo 18, Mezzocorona 17, Oderzo 16, Cassano Magnago 14, Crenna 13, Ferrara United 12**, Taufers 12, Leno 8, Vigasio 6, San Vito Marano 2.

Torri e Leno con una gara in meno

**17 sul campo