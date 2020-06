FERRARA UNITED NOVITA’ DIRIGENZIALI

Saluta Alberino, arriva Sirotti, obiettivo potenziare la società

La società Ferrara United comunica di aver ricevuto le dimissioni da parte del Vice Presidente e fondatore Francesco Alberino.

Tifoso affezionato e professionista puntuale e disponibile sempre pronto a “scattare” in prima linea, a Francesco va un doveroso, commosso e sentito ringraziamento per quanto fatto in questi cinque anni vissuti al timone, nella speranza di un suo ritorno in un prossimo futuro.

La società, nell’ottica della ricerca di un potenziamento interno e volendo volgere lo sguardo ad un futuro di consolidamento e crescita, rende noto il rafforzamento del sodalizio con Ariosto Pallamano Ferrara, attraverso l’ingresso nello staff dirigenziale di Giovanni Sirotti, al fianco del Presidente Marco Pazzi. Una linea nuova è attualmente allo studio per Ferrara United: una strategia volta al consolidamento dell’intenso lavoro fatto in questi anni che ha permesso di rendere stabile la posizione della prima squadra in Serie A2 (categoria dalla quale si ripartirà non appena sarà possibile nella stagione 2020-2021), potenziando, attraverso un lavoro programmato e mirato, il nostro settore giovanile.

Ferrara United ed Ariosto ancora più unite con il desiderio di offrire una proposta sempre più ampia alle famiglie ferraresi che decideranno, in questi incerti mesi post emergenza Covid-19, di far avvicinare i propri figli ad uno sport sano, completo e contraddistinto da valori tramandati di generazione in generazione al “Pala Boschetto”.

La società rende noto di aver individuato la figura del prossimo capo allenatore che sarà resa nota nelle prossime 48 ore.

In questi giorni inizieranno altresì i lavori dedicati alla formazione della nuova dirigenza e del completamento del roster della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie A2.