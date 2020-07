FERRARA UNITED: rinnovi per Zaltron e Semprini

Prolungato il contratto con i due pivot

La società Ferrara United Handball Club è lieta ed orgogliosa di poter annunciare la conferma, che completa il reparto dei pivot, degli atleti Nerio Zaltron e Tommaso Semprini.

Giocatori di comprovato valore, la cui compatibilità si è rafforzata nel corso della parziale stagione conclusa, per entrambi sarà il secondo anno consecutivo fra le fila del Ferrara United. Atleti fortemente apprezzati dal neo tecnico Antonj Laera, a Zaltron e Semprini sarà chiesto di continuare a dare il loro apporto di fisicità e struttura alla prima squadra.

Dopo aver messo caselle importanti nelle posizioni di porta e pivot, la società prosegue il lavoro, fra conferme e nuovi arrivi, sugli “slot” di ali e “pacchetto” esterni.

Ufficiale il passaggio al Vigasio degli atleti Aleksandar e Veselin Hristov. A loro, giocatori protagonisti sin dalle prime uscite della società, va il sincero ringraziamento per quanto fatto in questi anni ed un augurio di un vincente proseguo di carriera.