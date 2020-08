FERRARA UNITED TEST CON CINGOLI

Sabato con la squadra marchigiana neopromossa in A1

Il nuovo Ferrara United è pronto per il primo collaudo stagionale. Sabato 22 Agosto alle ore 18.30 (a porte chiuse), gli uomini del neo tecnico Antonj Laera affronteranno il Cingoli, compagine impegnata nel prossimo campionato di Serie A1.

Roster forte e rinnovato, reduce dalla vittoria del Girone B della Serie A2, i marchigiani, allenati da coach Sergio Palazzi, hanno effettuato innesti di grande qualità fra i quali spiccano i nomi de i pivot Cirilli ed Evangelisti, il centrale Ferretti ed il possente terzino greco Ladakis.

Assenti certi per il Ferrara United saranno il terzino Andrea Garani, Tommaso Semprini e Federico Janni. In dubbio l’ala destra Andrea D’Angelo mentre potrebbe esordire il centrale Gabriele Montanari per la cui ufficializzazione, nonostante lavori da due settimane con il gruppo, mancano ancora alcuni piccoli dettagli.

Antonj Laera: “Siamo contati ma abbiamo voglia e bisogno di un test per capire la reazione dei ragazzi al lavoro svolto ed il grado di affiatamento fra i giocatori. Io posso dirmi soddisfatto dell’impegno e della qualità del lavoro svolto. Abbiamo una rosa ringiovanita e rinnovata che ha necessità di minuti spesi sul parquet, anche con avversari di livello superiore, per testare la capacità di reagire alle situazioni. Non guaderemo il punteggio, ci sarà un’ampia turnazione e sono certo riusciremo a raccogliere i primi dati di questa prima parte di preparazione”.