Ferrarese truffato nell’acquisto on-line, polizia denunica campano di 44 anni

Gli agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà un uomo campano di 44 anni per truffa. Le indagini sono scattate dopo aver ricevuto una denuncia da parte di un ferrarese che aveva acquistato, su un noto sito di e-commerce, una caldaia al prezzo di 510,00 euro.

La vittima, dopo aver contattato l’inserzionista e versato il bonifico bancario per l’importo pattuito, non ha però mai ricevuto la merce. Il presunto rivenditore, una volta prelevato il denaro, aveva disattivato l’utenza telefonica fornita in fase di contrattazione e si rendeva irreperibile

Al termine delle indagini, gli agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’autore della truffa, già noto alle forze dell’ordine proprio per questi specifici reati e denunciarlo alla competente autorità giudiziaria