Festa al mercato coperto di Via Montebello con ‘l’inviato di Striscia’ Moreno Morello – VIDEO

Grande affluenza e gradimento per la mattina di festa al Mercato Coperto di Via Montebello 43, tra assaggi, giochi, prodotti a km zero, musica e intrattenimento con ospiti speciali Moreno Morello e Babbo Natale.



(Comunicato a cura di Coldiretti Ferrara)

È stata una domenica intensa quella del 15 dicembre che Coldiretti Ferrara ha voluto regalare ai ferraresi, con l’apertura straordinaria del Mercato Coperto di Campagna Amica di Via Montebello 43, a pochi passi dal centro e da piazza Ariostea. Le aziende del mercato hanno offerto i loro prodotti freschi e conservati per una mattina in allegria, tra prodotti di stagione della filiera agricola, musica, assaggi di prodotti tipici, giochi per bambini e qualche sorpresa…

A partire dalla possibilità di arrivare al mercato con l’agri-trenino che dal Castello Estense ha fatto tappa in Via Montebello, per continuare con assaggi di vin brulè, salumi, formaggi, salsiccia e fagioli, panettone con grano Giorgione, e soprattutto con l’allegria ed il coinvolgimento degli ospiti: il primo di bianco vestito direttamente dagli schermi televisivi di Striscia la Notizia, il famoso inviato Moreno Morello che ha inaugurato la festa di Natale per poi recarsi in piazza ad invitare i cittadini e turisti a visitare il mercato di via Montebello, usando l’agri-trenino; il secondo vestito invece di rosso natalizio, nientemeno che Babbo Natale, a lungo atteso dai bambini ansiosi di poter consegnare le letterine con i loro desideri al barbuto vecchio del nord.

Molti i ferraresi ed anche turisti che si sono fatti coinvolgere dall’iniziativa e che hanno visitato il Mercato, trovando occasione per acquisti di alimenti di qualità, in un ambiente di grande impatto, nella ex chiesa di San Matteo, che non è solo un punto vendita per le aziende di Campagna Amica, ma anche il posto dove fermarsi per parlare tra amici, degustare i prodotti delle aziende agricole, assistere ai laboratori ed ai corsi. Il Mercato è aperto il martedì, giovedì e sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30 e per il mese di dicembre anche al giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

Sabato 21 appuntamento con i dolci della tradizione e nuova apertura straordinaria anche domenica 22 dicembre.

“È il nostro modo di entrare in relazione con i cittadini – commenta il presidente di Coldiretti Ferrara, Floriano Tassinari – con i quali cerchiamo ogni occasione di dialogo per promuovere la filiera agricola italiana, le produzioni made in Italy, il cibo sicuro, salubre e buono, che arriva dall’azienda agricola al banco di vendita e quindi alla tavola dei consumatori, controllato e certificato dall’origine. Solo la distintività delle nostre produzioni e la sintonia con i consumatori possono consentirci di progettare l’agricoltura del futuro, senza confonderci con le produzioni indifferenziate ed a basso costo che arrivano dal resto del mondo. Per questo insistiamo nella etichettatura obbligatoria d’origine su tutti i prodotti e sui valori dell’agricoltura italiana, sostenibile ed a servizio del territorio e dell’ambiente. Invitiamo tutti i ferraresi a frequentare il nostro mercato anche per le tante attività che vi si svolgono e per poter parlare direttamente con i produttori e conoscere meglio il cibo da portare in tavola ogni giorno”