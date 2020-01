FIORENTINA – SPAL 0-0

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. A disp. Terracciano, Badelj, Ceccherini, Cutrone, Eysseric, Ghezzal, Ranieri, Sottil. All. Iachini

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, igor; Di Francesco, Petagna. A disp. Letica, Thiam, Floccari, Jankovic, Paloschi, Reca, Salamon, Valdifiori, Tunjov, Mastrilli, Cuellar, Cannistra. All. Semplici

6′ Rete annullata a Chiesa, che in mischia devia il pallone in rete, da posizione irregolare.

16′ Petagna servito da Cionek sfiora il palo alla sinistra di Dragowski.

31′ Berisha nega il gol a Castrovilli con un intervento provvidenziale.

42′ Spal vicinissima al vantaggio con una deviazione aerea di Felipe che sorvola di poco la traversa a portiere battuto.

46′ Occasionissima per la Spal con una traversa colpita da Strefezza e sulla ribattuta Felipe non riesce a ribadire la sfera in rete da posizione ravvicinata.