FIPSAS: eletto il Consiglio Regionale

Conferma per il presidente Mauro Tinti

Sabato 19 Settembre il Comitato Regionale Fipsas della Emilia Romagna a Forlì ha eletto il Consiglio Direttivo per il quadriennio olimpico 2021/ 2024, alla presidenza è stato confermato il bolognese Mauro Tinti, per Ferrara è stato confermato Consigliere Giuliano Boldini, Vice Presidente Sezione Fipsas di Ferrara. Nelle acque del Po di Volano a Medelana ha preso il via la manifestazione Provinciale denominata Canna D’Oro, le date della manifestazione sono 13/09 Medelana, 27/09 Anita, 11/10 Ostellato, 25/10 Medelana per l’attività rivolta alla pesca al colpo, 20/09 Medelana, 04/10 Anita, 18/10 Vallette, 08/11 Navigabile per la tecnica Feeder. La prima prova di Medelana ha fatto registrare un buon pescato e le vittorie di settore di Federico Ferrari della Canne Estensi Colmic che con 15,610 kg. di pescato ha ottenuto l’assoluto di giornata, Flavio Tosati della Consandolo Colmic, Elio Bianchini e Cristiano Vanzini della Canne Estensi Colmic. Domenica scorsa 20 Settembre il tratto del Po di Volano a Ponte Eredità ha ospitato la prima prova della Canna d’Oro a tecnica Feeder organizzata dal Team Bazza San Bartolomeo, vittoria di settore per Moreno Buzzoni della Consandolo Colmic che con 14,5 kg. di pescato ha ottenuto l’assoluto di giornata, Mauro Baciglieri della PS FE Casumaresi Tubertini, Marco Govoni della Cannisti Renazzesi Colmic. Il campo di gara del Circondariale di Ostellato nel tratto delle Vallette, sempre domenica 20 Settembre, ha ospitato la tappa ferrarese della manifestazione “ andrà tutto bene la Fipsas per la ripresa” organizzata dalla Cah La nne Estensi Colmic. L’adesione non è stata importante, come organizzatori e Federazione si attendevano, ma gli assenti hanno avuto decisamente torto perché il Circondariale ha sfoderato una delle sue giornate migliori, sicuramente la migliore di quest’anno , ed ha dato medie pescato molto alte con quasi 7 kg. per concorrente nelle zone A-B-D e 8,5 kg. nella zona C. La gara ha visto il successo della Pasquino Colmic di Reggio Emilia davanti a Gatto Azzurro Colmic sempre di Reggio e Ravanelli Trabucco di Cremona, miglior formazione ferrarese in gara la Canne Estensi Colmic con il 7° posto assoluto. Domenica prossima 27 Settembre seconda prova della Canna d’Oro tecnica Colpo ad Anita.