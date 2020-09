TROPPO FORTE SALERNO PER L’ARIOSTO

Partita senza storia, le campionesse d’Italia si impongono 35 a 13

Sconfitta pesante per l’Ariosto Ferrara che, rimaneggiata e con rotazioni cortissime ed obbligate, cede il passo alla capolista imbattuta Salerno. Una gara con pochissimo equilibrio nella quale le ospiti iniziano ad inseguire sin dai primi possessi del match.

Dopo un primo tempo lottato solamente nelle primissime azioni di gioco, caratterizzate da qualche errore di troppo dai sei metri per le ferraresi, Salerno prende il largo e, dopo aver chiuso il primo tempo sul +10, gestisce e dilaga sino al +22 finale.

Per l’Ariosto, che accoglie con gioia la prima sosta del campionato al fine di resettare e rimettere benzina nelle gambe, un pomeriggio da dimenticare con la necessità nella prossima sfida interna contro Mestrino di dare un segnale forte al proprio campionato (sabato 10 Ottobre alle ore 17.30).

TABELLINO

Salerno vs Ariosto Ferrara 35-13 (15-5)

Salerno: Canessa, Chianese, Dalla Costa 2, De Ciuceis 2, Di Giugno, Ferrari, Gomez 5, Kovacheva 3, Lauretti 3, Manojlovic 6, Motta, Napoletano 4, Romeo 6, Stettler 4. All. Avram

Ariosto Ferrara: Rossignoli, Vitale, Angelini, Buhna, Crosta 3, Fabbricatore 2, Manfredini, Marrochi 6, Ottani, Panayotova 2, Soglietti, Verrigni. All. Britos

ALTRI RISULTATI 3^ GIORNATA

Erice vs Oderzo 22-24

Padova vs Nuoro 35-35

Malo vs Leno 25-28

Brixen vs Cassano Magnago (27-9)

Mestrino vs Cingoli (27-9)

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Salerno 6, Oderzo 6, Brixen 4, Mestrino 4, Malo 4, Erice 3, Leno 2, Padova 1, Nuoro 1, Ariosto Ferrara 1, Cassano Magnago 0*, Pontinia 0, Cingoli *0.

*una gara in meno