Sono in atto da metà mattinata forti temporali nel ferrarese ed in diverse zone dell’Emilia-Romagna.

Arpae e Protezione Civile regionale hanno diramato un’allerta meteo arancione per tutta la giornata, in seguito al passaggio di un sistema frontale che interessa tutta la regione. In corso, fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione.

Oltre all’allerta arancione emessa per temporali, ne è stata emessa una gialla, per criticità idrogeologica sul territorio.