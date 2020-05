Foto spettacolo di Balamòs Teatro è copertina di National Geographic Italia

La copertina della rivista National Geographic del mese di Maggio 2020 ha una foto tratta dallo spettacolo “voci e suoni da un’avventura leggendaria”, diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro e responsabile dei laboratori teatrali al Centro Teatro Universitario di Ferrara, con gli allievi delle prime classi medie della scuola “T. Tasso” di Ferrara, la partecipazione della musicista Martina Monti, che è stato presentato alla Camera Anecoica dell’Università di Ferrara il 6 Maggio 2019.

Lo spettacolo era la conclusione del progetto teatrale “Sguardi Diversi”, promosso dal Comune di Ferrara, in collaborazione con l’Università di Ferrara, Centro Teatro Universitario dell’Ateneo e la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato, frutto di un lavoro di ricerca teatrale pluriennale e perseverante con le giovani generazioni che si svolge in più direzioni (scuola, teatro, università, carcere), e che mette in campo e in sinergia attraverso un lavoro di rete, il Comune di Ferrara, l’Università, la Scuola, gli Istituti Penitenziari di Venezia e la nostra Associazione” ha commentato Michalis Triatsis.