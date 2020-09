Francesca Cappelletti da Unife alla Direzione della Galleria Borghese, Maria Luisa Pacelli da Ferrara Arte alla Pinacoteca nazionale di Bologna

Fra i 13 nuovi super direttori di musei, biblioteche e parchi archeologici italiani scelti da una commissione scientifica internazionale, resi noti oggi dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ci sono due donne del mondo della cultura e dell’arte ferrarese, notissime in città, Francesca Cappelletti e Maria Luisa Pacelli

Scelta per ricoprire il ruolo di direttrice della Galleria Borghese, già Membro del Comitato scientifico della prestigiosa istituzione culturale della capitale, Francesca Cappelletti ha una lunga esperienza di studio, ricerca e formazione all’Università di Ferrara, dove Insegna Storia dell’Arte dei Paesi Europei. Si dedica, inoltre, da anni allo studio del collezionismo italiano dal Rinascimento all’Ottocento, è membro di diversi comitati scientifici e vanta una nutrita serie di pubblicazioni e di .curatele di mostre in Italia e all’estero.

Maria Luisa Pacelli, storica dell’arte, è stata per molti anni direttore delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara e responsabile scientifico e organizzativo delle mostre che la Fondazione Ferrara Arte organizza per conto del Comune di Ferrara a Palazzo dei Diamanti e in altre sedi. Prima di assumere la direzione dei Musei civici d’arte moderna di Ferrara nel 2010, ne è stata per diversi anni curatore, programmando e coordinando il lavoro di cura e gestione delle collezioni del Museo Giovanni Boldini, del Museo dell’Ottocento, del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis”, del Fondo Michelangelo Antonioni e del Fondo di documenti e opere del Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti.

Entrambe impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico ferrarese si sono distinte in questi anni per avere dato impulso alla vita culturale della città, collaborando con Istituzioni pubbliche e private.

Secondo la procedura di selezione pubblica: il ministro Franceschini ha scelto i direttori dei 3 musei di prima fascia (Galleria Borghese, Museo Nazionale Romano, Vittoriano e Palazzo Venezia) tra le terne di candidati individuati dalla Commissione per ogni singolo istituto; il direttore Generale Musei, Massimo Osanna, ha scelto i direttori dei 9 musei di seconda fascia (Galleria nazionale delle Marche, Museo archeologico nazionale di Cagliari, Museo nazionale d’Abruzzo, Museo nazionale di Matera, Palazzo Ducale di Mantova, Palazzo Reale di Napoli, Parco Archeologico di Ostia antica, Parco archeologico di Sibari, Pinacoteca Nazionale di Bologna) tra le terne di candidati individuati dalla Commissione; la direttrice Generale Biblioteche, Paola Passarelli, ha scelto invece il direttore della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini tra i nomi della terna indicata dalla Commissione.

Ecco i 13 nuovi direttori:

I 13 nuovi direttori, di cui 6 sono donne, andranno a coprire il loro ruolo in musei, parchi archeologici e biblioteche e sono stati — come dicevamo — selezionati da una commissione di altissimo livello scientifico presieduta dal direttore del museo Egizio di Torino e composta dai direttori della National Gallery di Londra, del Prado di Madrid e da altri esperti di chiara fama. La commissione ha valutato 425 candidati e selezionato i direttori dei tredici istituti culturali statali dotati di autonomia messi a bando con la procedura di selezione internazionale dello scorso gennaio. «Tredici importanti realtà del patrimonio culturale italiano — ha aggiunto Franceschini — hanno ora un direttore selezionato tra i massimi esperti internazionali, grazie all’accurato e scrupoloso lavoro di valutazione effettuato da una commissione di alto livello scientifico che ringrazio pubblicamente per il grande lavoro svolto in questi mesi. Un metodo innovativo che sta contribuendo con successo alla modernizzazione del sistema museale nazionale».

Stéphane Verger è il nuovo direttore del Museo Nazionale Romano. Directeur d’études I classe all’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris), Membro del Consiglio scientifico del Musée du Louvre. Vanta una qualificata esperienza curatoriale e direttiva; una pluriennale e rilevante attività scientifica e formativa di elevata qualità, internazionalmente riconosciuta e svolta anche in Italia, nell’ambito dell’archeologia, delle culture antiche e della loro tradizione e presenza nelle culture post-antiche.

Francesca Cappelletti è la nuova direttrice della Galleria Borghese. Professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Moderna, Membro del Comitato scientifico della Galleria Borghese, Direttore scientifico della Fondazione Ermitage Italia. Di elevato livello scientifico formativo, vanta un’importante e pluriennale esperienza nella curatela di mostre in Italia e all’estero.

Stefano L’Occaso è il nuovo direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Funzionario storico dell’arte del MiBACT con responsabilità direttive presso il Palazzo Ducale di Mantova. Già direttore del polo museale della Lombardia, vanta una rilevante attività di ricerca e di gestione museale in ambito nazionale.

Maria Luisa Pacelli è la nuova direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Curatrice mostre e musei delle Gallerie d’arte moderna e contemporanea a Ferrara, storica dell’arte.

Filippo Demma è il nuovo direttore del Parco Archeologico di Sibari. Archeologo del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Alessandro D’Alessio è il nuovo direttore del Parco Archeologico di Ostia antica. Direttore della Domus Aurea, archeologo. Di elevato livello professionale e scientifico, vanta una rilevante attività di ricerca di alta qualità in ambito archeologico nonché una variegata esperienza nell’ambito della tutela, gestione e restauro dei monumenti con particolare riferimento ai siti archeologici.

Mario Epifani è il nuovo direttore del Palazzo Reale di Napoli. Direttore di Palazzo Chiablese presso la Soprintendenza ABAP di Torino, storico dell’arte presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Presenta una rilevante attività di gestione museale in ambito nazionale.

Francesco Muscolino è il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Archeologo del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico di Pompei. Di elevato livello professionale e scientifico, presenta una rilevante attività di ricerca in ambito archeologico nonché una variegata esperienza nell’ambito della tutela e della gestione del patrimonio.

Annamaria Mauro è la nuova direttrice del Museo Nazionale di Matera. Architetto del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico di Pompei. Esperta nel campo della gestione di progetti complessi, della tutela, conservazione, restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale.

Maria Grazia Filetici è la nuova direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila. Architetto del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico del Colosseo. Ha grande esperienza nel campo della gestione di progetti complessi, della tutela, della conservazione e restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale.

Edith Gabrielli è la nuova direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia. Direttrice della Direzione regionale Musei del Lazio, storica dell’arte. Dirigente pubblico di alto livello professionale e scientifico nel campo della storia dell’arte, della gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale.

Luigi Gallo è il nuovo direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Curatore presso le Scuderie del Quirinale, storico dell’arte. Di elevato livello professionale e scientifico vanta una pluriennale esperienza di alta qualità nell’ambito della ricerca storico artistica e un’esperienza internazionale nel settore delle mostre con marcata attenzione alla ricerca.

Antonella Cucciniello è la nuova direttrice della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli. Direttrice della Direzione regionale Musei Calabria, storica dell’arte. Di comprovato livello professionale e scientifico, vanta una rilevante attività di gestione museale in ambito nazionale.