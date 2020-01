FURINKAZAN: Faggioli e Pavoni al Trofeo delle Regioni

Gli allievi di Federica e Gabriele Achilli convocati tra i migliori giovani italiani del Karate Shotokan tradizionale

Rappresenteranno Ferrara e l’Emilia Romagna i due giovani portacolori del Furinkazan, Sara Faggioli ed Andrea Pavoni, allievi dei maestri Gabriele e Federica Achilli, alla 28° edizione del “Trofeo delle Regioni” che si svolgerà a Riccione domenica 23 febbraio. Convocati fra le migliori 270 promesse del karate Shotokan tradizionale italiano, nella manifestazione giovanile più attesa dell’anno che vedranno la partecipazione delle cinture nere dai 15 ai 20 anni, nonché vero e proprio campionato italiano per regioni. Al prestigioso evento riservato agli atleti agonisti dello CSAK, i centro studi agonisti karate della scuola del maestro Hiroshi Shirai, i due karateka saranno gli unici ferraresi in gara: Sara Faggioli, classe 2003 già campionessa europea giovanile e vincitrice del Trofeo Topolino, disputerà le prove di kata (forma) e di kumite (combattimento) individuale categoria “Speranze”; Andrea Pavoni, classe 2004, sarà invece alla sua prima esperienza nazionale e prenderà parte alle prove di kata e di kumite categoria “Cadetti”. Un grande risultato già in partenza per le due giovani promesse del karate estense targato Furinkazan.